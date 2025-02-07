Алексей Протас отдал голевую передачу в победном матче «Вашингтона»

Белорусские хоккеисты продолжают демонстрировать достойные результаты в НХЛ. Этой ночью Алексей Протас помог «Вашингтону» одержать победу над Филадельфией – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий ассистировал на 25-й минуте матча, при втором взятии ворот, после чего счет стал 2:1 в пользу «столичных». Для белоруса эта передача стала рекордной, 24-й в сезоне. Всего Алексей Протас провел на льду 18,5 минут, нанес один бросок, заблокировал один выстрел соперника, допустил одну потерю и заработал показатель полезности -1. На данный момент в активе белорусского форварда 46 баллов в сезоне. А вот отечественный голкипер летчиков Алексей Колосов в заявку матча не попал.