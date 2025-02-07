Прямой эфир

«Динамо-Минск» уступил «Локомотиву» из Ярославля в матче КХЛ

07 февраля 2025 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде в сухую уступили лидеру лиги – ярославскому «Локомотиву» – 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча проходила в упорной борьбе. Интрига держалась до последнего. Два первых периода прошли без заброшенных шайб. Судьба матча решилась в заключительном отрезке. Получив большинство россияне атаковали «зубров». В результате чего сумели огорчить гостей на 54-й минуте. А за несколько секунд до финального свистка лидер закрепил успех, удвоив счет на табло – 2:0. На данный момент минское «Динамо» идет на 7-м месте в Западной конференции, в его активе 61 очко. Следующий матч минчане проведут на домашней площадке 12 февраля.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Протас отдал голевую передачу в победном матче «Вашингтона»
07 февраля 2025 12:48

Алексей Протас отдал голевую передачу в победном матче «Вашингтона»

«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону
07 февраля 2025 11:11

«Снежный снайпер» – узнали, как проходит финал турнира по биатлону

Минское «Динамо» потерпело поражение от «Локомотива» в матче КХЛ
06 февраля 2025 20:10

Минское «Динамо» потерпело поражение от «Локомотива» в матче КХЛ