«Динамо-Минск» уступил «Локомотиву» из Ярославля в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» на выезде в сухую уступили лидеру лиги – ярославскому «Локомотиву» – 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча проходила в упорной борьбе. Интрига держалась до последнего. Два первых периода прошли без заброшенных шайб. Судьба матча решилась в заключительном отрезке. Получив большинство россияне атаковали «зубров». В результате чего сумели огорчить гостей на 54-й минуте. А за несколько секунд до финального свистка лидер закрепил успех, удвоив счет на табло – 2:0. На данный момент минское «Динамо» идет на 7-м месте в Западной конференции, в его активе 61 очко. Следующий матч минчане проведут на домашней площадке 12 февраля.