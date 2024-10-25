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Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Витязь» в матче КХЛ

25 октября 2024 20:00
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Хоккеисты столичного «Динамо» завершили домашнюю серию в КХЛ матчем против подмосковного «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Витязь» в матче КХЛ-2

В первом периоде череда неоправданных удалений в составе минчан позволила гостям выйти вперед. На 12-й минуте, играя в формате 5х3, «Витязь» открыл счет – большинство реализовал Бучельников. Стартовый отрезок поединка завершился в пользу гостевой команды – 1:0. Итоговый же результат противостояния – 2:1, в пользу «Динамо».

# ХК Динамо-Минск

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