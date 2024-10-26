Виктория Радькова – призёр молодёжного ЧМ по борьбе

Виктория Радькова стала призером молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска поднялась на подиум соревнований в весовой категории до 72 килограммов. На пути к пьедесталу отечественная спортсменка в предварительных поединках победила представительниц Монголии и Японии, но в полуфинале уступила сопернице из Канады. В схватке за бронзу белоруска со счетом 4:0 одолела россиянку Олесю Безуглову и стала призёром планетарного форума.