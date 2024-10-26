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Виктория Радькова – призёр молодёжного ЧМ по борьбе

26 октября 2024 10:29
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Виктория Радькова стала призером молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Радькова – призёр молодёжного ЧМ по борьбе-1

Белоруска поднялась на подиум соревнований в весовой категории до 72 килограммов. На пути к пьедесталу отечественная спортсменка в предварительных поединках победила представительниц Монголии и Японии, но в полуфинале уступила сопернице из Канады. В схватке за бронзу белоруска со счетом 4:0 одолела россиянку Олесю Безуглову и стала призёром планетарного форума.

# Борьба

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