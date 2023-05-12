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Соболенко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира WTA-1000 в Риме

12 мая 2023 15:12
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Арина Соболенко потерпела поражение на турнире категории 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/32 финала вторая ракетка мира уступила представительнице США Софии Кенин, занимающей 134-е место в мировом рейтинге, 6:7, 2:6. Матч длился 1 час 37 минут.  

Соболенко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира WTA-1000 в Риме-1

12 мая борьбу на турнире выступили еще две белорусские теннисистки. Александра Саснович в 1/32 финала уступила более рейтинговой теннисистке из Хорватии Донне Векич. 

Виктория Азаренко после победы в Мадриде снова выступает в парном разряде в тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя. Первыми соперницами девушек стал российский дуэт Кудерметова/Павлюченкова. Азаренко и бразильская теннисистка победили со счетом 6:2, 6:3 и вышли в 1/8 финала. 

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # София Кенин # Донна Векич # Фотофакт

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