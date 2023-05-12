В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3

Новости Беларуси. В Минске продолжается учебно-тренировочный сбор женской национальной команды по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный ориентир – II Игры стран СНГ, которые Беларусь примет в августе. Отметим, баскетбольный турнир пройдет на столичной «Палова-Арене» 11 и 12 августа. На данный момент заявились четыре мужских и пять женских команд, составленных из игроков до 20 лет. На майский сбор были вызваны 15 спортсменок. Тренерский штаб нацелен только на высокие результаты. И сейчас стоит сложная, но важная задача – определить, кто достоин представлять нашу страну на престижном старте. Несмотря на юный возраст, спортсменки не раз показывали достойные результаты.

Андрей Навойчик, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Сейчас оцениваем физическое функциональное состояние. Будем планировать, исходя из этих данных, подготовку к Играм стран СНГ. Думаю, что уже к концу июля у нас будет как минимум предварительный список кандидаток. В баскетболе 3х3 дома всегда и стены помогают, как говорится. Думаю, что в этом плане у нас есть неоспоримое преимущество. Сборная Россия на предыдущих Играх стран СНГ в финале забрали первое место. Поэтому мы будем стремиться взять реванш.

Елена Титовец, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Конечно, конкуренция всегда есть. Это очень хорошо для поддержания формы, для набора опыта. Между собой общаемся, дружим. Конечно, возможность показать в лучшем свете нашу страну.

Полина Верабей, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Так как мы крайне редко сейчас выезжаем, это будет очень большая возможность посоревноваться с разными командами. Цели: призовые места, первое место.