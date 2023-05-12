Прямой эфир

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3

12 мая 2023 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается учебно-тренировочный сбор женской национальной команды по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3-1

Главный ориентир – II Игры стран СНГ, которые Беларусь примет в августе. Отметим, баскетбольный турнир пройдет на столичной «Палова-Арене» 11 и 12 августа. На данный момент заявились четыре мужских и пять женских команд, составленных из игроков до 20 лет. На майский сбор были вызваны 15 спортсменок. Тренерский штаб нацелен только на высокие результаты. И сейчас стоит сложная, но важная задача – определить, кто достоин представлять нашу страну на престижном старте. Несмотря на юный возраст, спортсменки не раз показывали достойные результаты. 

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3-4

Андрей Навойчик, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3: 
Сейчас оцениваем физическое функциональное состояние. Будем планировать, исходя из этих данных, подготовку к Играм стран СНГ. Думаю, что уже к концу июля у нас будет как минимум предварительный список кандидаток. В баскетболе 3х3 дома всегда и стены помогают, как говорится. Думаю, что в этом плане у нас есть неоспоримое преимущество. Сборная Россия на предыдущих Играх стран СНГ в финале забрали первое место. Поэтому мы будем стремиться взять реванш. 

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3-7

Елена Титовец, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3: 
Конечно, конкуренция всегда есть. Это очень хорошо для поддержания формы, для набора опыта. Между собой общаемся, дружим. Конечно, возможность показать в лучшем свете нашу страну. 

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3-10

Полина Верабей, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3: 
Так как мы крайне редко сейчас выезжаем, это будет очень большая возможность посоревноваться с разными командами. Цели: призовые места, первое место. 

В Минске выбирают спортсменок, которые представят Беларусь на II Играх стран СНГ в баскетболе 3х3-13

Первый международный старт наши баскетболистки проведут уже 16 мая в Санкт-Петербурге. Им предстоит побороться за медали финального тура Единой континентальной лиги 3х3. 

# Баскетбол # Андрей Навойчик # Елена Титовец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира WTA-1000 в Риме
12 мая 2023 15:12

Соболенко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Алексей Протас отметился голевой передачей в матче плей-офф АХЛ
12 мая 2023 14:37

Алексей Протас отметился голевой передачей в матче плей-офф АХЛ

Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме
12 мая 2023 14:29

Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме