Алексей Протас отметился голевой передачей в матче плей-офф АХЛ

В плей-офф Американской хоккейной лиги стартовали четвертьфинальные серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Херши», за который играет белорус Алексей Протас, в стартовом матче одолел «Хартфорд» – 3:2.

Белорусский нападающий продолжает совершать результативные действия. На этот раз отечественный форвард отметился голевой передачей, сыграл в третьем звене и завершил встречу с показателем полезности «0». У Протаса хорошие показатели по итогам пяти игр плей-офф АХЛ, на его счету 6 очков.