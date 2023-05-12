Прямой эфир

Алексей Протас отметился голевой передачей в матче плей-офф АХЛ

12 мая 2023 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В плей-офф Американской хоккейной лиги стартовали четвертьфинальные серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Херши», за который играет белорус Алексей Протас, в стартовом матче одолел «Хартфорд» – 3:2.  

Алексей Протас отметился голевой передачей в матче плей-офф АХЛ-1

Белорусский нападающий продолжает совершать результативные действия. На этот раз отечественный форвард отметился голевой передачей, сыграл в третьем звене и завершил встречу с показателем полезности «0». У Протаса хорошие показатели по итогам пяти игр плей-офф АХЛ, на его счету 6 очков.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме
12 мая 2023 14:29

Саснович завершила выступление на турнире категории 1000 в Риме

«Это был нелёгкий путь». Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу!
11 мая 2023 20:43

«Это был нелёгкий путь». Команда «Минчанка» выиграла чемпионат Беларуси по волейболу!

Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет
11 мая 2023 19:52

Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет