Мечтал писать картины и разводить пчёл. Как кикбоксинг изменил жизнь простого белорусского парня

Новости Беларуси. Был лучшим среди любителей, стал лучшим и среди профессионалов. Белорус Павел Шелест взял первый профессиональный пояс по одной из разновидностей кикбоксинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш спортсмен не знал равных в весовой категории до 77 килограммов. Повержен был представитель Азербайджана Юсуф Мамедов. О подробностях борьбы за титул – в сюжете Юлии Силипицкой.

В бойцовских видах спорта пояс профессионала еще одна ступенька к самовыражению и самоутверждению. Павел Шелест в любительском ринге свое слово уже сказал. Он – мастер спорта международного класса с большим количеством наград с различных турниров. Теперь минчанин мечтает быть лучшим в мире по профи. Благо, есть с кого брать пример. Его тренер и секундант Юрий Жуковский имеет за плечами шесть профессиональных поясов. Сегодня это самый (без преувеличения) улыбчивый коуч Беларуси.

Юрий Жуковский, секундант Павла Шелеста:

Я 20 лет сам на поприще спортсмена, как говорится, отбомбил и пытаюсь этот опыт передать своим спортсменам, своим ребятам. Им нравится такой образ жизни, нравится находиться в таком драйве постоянном. У меня такая цель – чтобы мои ученики превзошли меня, это как минимум.

Совсем недавно Жуковский отметился еще одной победой. На сей раз на тренерском мостике. Его подопечный Павел Шелест взял свой первый профессиональный трофей. В поединке за вакантный пояс, наш боец с заметным преимуществом справился с соперником из Азербайджана Юсуфом Мамедовым. Единогласным решением судей победа по очкам была отдана белорусу.

Павел Шелест, победитель турнира:

У меня, получается, этот бой два раза отменялся. Это большой стресс был для организма. Видите: руки разбиты – были правила К-1, но в эмэмашных перчатках (тонких). Это такой адреналин, не знаю, как описать. Там нельзя работать связками, можно работать только точечно. Я его только во втором раунде уложил. Надо отдать должное парню, он все выдержал. Я с уважением к нему, он молодец, он воин настоящий.