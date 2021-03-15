Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио

Новости Беларуси. 19 марта в Будапеште стартует международный турнир по борьбе. Финалисты получат олимпийские лицензии. За путевки в Токио поспорят вольники, классики и женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 19 марта в Будапеште стартует международный турнир по борьбе. Финалисты получат олимпийские лицензии. За путевки в Токио поспорят вольники, классики и женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На пропуска претендуют и белорусы. Тренерский штаб уже определился со спортсменами, которые поедут в Венгрию. В выездном составе у борцов вольного стиля значатся: Владислав Андреев, Нюргун Скрябин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Перед стартом атлеты провели учебно-тренировочный сбор в родных «Стайках».
Иван Янковский, старший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
Задача стоит перед парнями завоевания олимпийской лицензии. Нет такого, что на кого-то больше рассчитываем, на кого-то – меньше. Команда опытная, хорошая, в целом ровная, боеспособная. Каждый из этих спортсменов готов биться за лицензию и может завоевать, без сомнений.
Вылетаем в Будапешт. Тяжелый перелет, три пересадки, но все же других путей нету.
У борцов греко-римского стиля в активе одна олимпийская лицензия, она принадлежит Николаю Стадубу в весовой категории до 87 килограммов. В Венгрии наши классики выступят в пяти оставшихся весах. За пропуска поборются Сослан Дауров, Александр Леончик, его тезка Грабовик, Виктор Сосуновский и Георгий Чугошвили.
Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?
Второй олимпийский турнир для борцов пройдет в Софии с 6 по 9 мая. Это будет последний шанс для тех, кто останется за бортом после венгерского старта.