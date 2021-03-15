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Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио

15 марта 2021 21:27
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Новости Беларуси. 19 марта в Будапеште стартует международный турнир по борьбе. Финалисты получат олимпийские лицензии. За путевки в Токио поспорят вольники, классики и женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио-1

На пропуска претендуют и белорусы. Тренерский штаб уже определился со спортсменами, которые поедут в Венгрию. В выездном составе у борцов вольного стиля значатся: Владислав Андреев, Нюргун Скрябин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Али Шабанов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Перед стартом атлеты провели учебно-тренировочный сбор в родных «Стайках».

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио-4

Иван Янковский, старший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:
Задача стоит перед парнями завоевания олимпийской лицензии. Нет такого, что на кого-то больше рассчитываем, на кого-то – меньше. Команда опытная, хорошая, в целом ровная, боеспособная. Каждый из этих спортсменов готов биться за лицензию и может завоевать, без сомнений.

Вылетаем в Будапешт. Тяжелый перелет, три пересадки, но все же других путей нету.

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио-7

У борцов греко-римского стиля в активе одна олимпийская лицензия, она принадлежит Николаю Стадубу в весовой категории до 87 килограммов. В Венгрии наши классики выступят в пяти оставшихся весах. За пропуска поборются Сослан Дауров, Александр Леончик, его тезка Грабовик, Виктор Сосуновский и Георгий Чугошвили.

Какие виды борьбы представят белорусы на олимпийском турнире в Будапеште?

Cтарший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе: каждый из команды может завоевать лицензию в Токио-10

Второй олимпийский турнир для борцов пройдет в Софии с 6 по 9 мая. Это будет последний шанс для тех, кто останется за бортом после венгерского старта.

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