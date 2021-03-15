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Мини-футбол. Тренер «Столицы» после победы над ЦКК: важно, что сыграли на ноль

15 марта 2021 21:22
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Новости Беларуси. Минувшие выходные ознаменовали открытие чемпионата Беларуси по футболу, и многие приковали свои взгляды именно к этому событию. А вот мини-футбольный чемпионат страны уже подходит к экватору, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. Тренер «Столицы» после победы над ЦКК: важно, что сыграли на ноль-1

В рамках 16-го тура к одному из фаворитов турнира, «Столице», в гости заглянул светлогорский ЦКК. У последних, в отличие от хозяев, дела идут ни шатко ни валко: сейчас команда из Гомельской области четвертая с конца.

Мини-футбол. Тренер «Столицы» после победы над ЦКК: важно, что сыграли на ноль-4

В целом положение дел в таблице закономерно перетекло и на паркет. С первых минут минский коллектив начал с позиции силы. И гол долго ждать себя не заставил. На четвертой минуте счет со штрафного открыл Игорь Щербич. Это и стало точкой отсчета для «Столицы», которая по итогу просто разгромила оппонентов 8:0.

Мини-футбол. Тренер «Столицы» после победы над ЦКК: важно, что сыграли на ноль-7

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:
Результат закономерен. В принципе, я всегда говорю, что он всегда закономерен. Как бы там ни было, если плохо, то плохо, если хорошо, то хорошо. Важно, что сыграли на ноль, наверное, для уверенности вратаря и нашего понимания игры в защите. Мы этому уделяли внимание компоненту, но все равно огрехи есть, мы будем над ними работать.

Мини-футбол. Тренер «Столицы» после победы над ЦКК: важно, что сыграли на ноль-10

Лучшим в составе «Столицы» был признан Тарас Королишин, звание MPV у гостей досталось Владиславу Згурскому.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Игорь Щербич # Тарас Королишин # Владислав Згурский # Фотофакт

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