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«Цмоки-Минск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

15 марта 2021 15:31
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Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» терпят очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз белорусы на выезде уступили «Нижнему Новгороду» – 57:78. Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка.

«Цмоки-Минск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ-1

«Цмоки» в этом сезоне в 17 играх добыли лишь две победы. «Драконы» в банковской лиге сейчас занимают последнюю, 13-ю, строчку.

«Цмоки-Минск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ-4

Свой следующий матч подопечные Ростислава Вергуна проведут 21 марта на домашней арене против «Астаны».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Крис Клайберн # Фотофакт

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