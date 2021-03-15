«Цмоки-Минск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ
Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» терпят очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз белорусы на выезде уступили «Нижнему Новгороду» – 57:78. Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка.
«Цмоки» в этом сезоне в 17 играх добыли лишь две победы. «Драконы» в банковской лиге сейчас занимают последнюю, 13-ю, строчку.
Свой следующий матч подопечные Ростислава Вергуна проведут 21 марта на домашней арене против «Астаны».