«Цмоки-Минск» уступили «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» терпят очередное поражение в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз белорусы на выезде уступили «Нижнему Новгороду» – 57:78. Самым результативным в составе минчан стал Крис Клайберн, в активе которого 22 очка.