На «Играх Дружбы» по плаванию 29 июля – последний соревновательный день у представителей прыжков в воду

На «Играх Дружбы» по плаванию, которые проходят в российской Казани, 29 июля последний соревновательный день у представителей прыжков в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В утренней сессии состоялась квалификация, где спортсмены спорили за право выступить в финалах. В двух видах программы примут участие белорусы. Они покажут свое мастерство в прыжках среди смешанных пар с трехметрового трамплина, а также разыграют комплекты медалей на вышке среди юниоров. Накануне в нашей копилке появилась очередная награда. В прыжках с трехметрового трамплина бронзу завоевала Алена Забродская.