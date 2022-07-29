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На «Играх Дружбы» по плаванию 29 июля – последний соревновательный день у представителей прыжков в воду

29 июля 2022 14:25
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На «Играх Дружбы» по плаванию, которые проходят в российской Казани, 29 июля последний соревновательный день у представителей прыжков в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

На «Играх Дружбы» по плаванию 29 июля – последний соревновательный день у представителей прыжков в воду-1

В утренней сессии состоялась квалификация, где спортсмены спорили за право выступить в финалах. В двух видах программы примут участие белорусы. Они покажут свое мастерство в прыжках среди смешанных пар с трехметрового трамплина, а также разыграют комплекты медалей на вышке среди юниоров. Накануне в нашей копилке появилась очередная награда. В прыжках с трехметрового трамплина бронзу завоевала Алена Забродская.

# Плавание # Алена Забродская # Фотофакт

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