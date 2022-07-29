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«Мемориал Вячеслава Платонова». Белорусские волейболисты одержали вторую победу

29 июля 2022 19:37
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В Санкт-Петербурге продолжаются игры традиционного, уже 17-го по счету, международного турнира «Мемориал Вячеслава Платонова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мемориал Вячеслава Платонова». Белорусские волейболисты одержали вторую победу-1

В состязаниях участвуют шесть волейбольных команд: «Зенит», молодежная дружина России, «Динамо-ЛО» и «Урал». А также мужская сборная Беларуси и солигорский «Шахтер». 29 июля наши парни из национальной команды со счетом 3:1 обыграли волейболистов из «Урала». Отметим, это уже вторая виктория белорусов на турнире. В четверг они с аналогичными цифрами одолели «Динамо» из Ленинградской области России.

# Волейбол # Фотофакт

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