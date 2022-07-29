«Мемориал Вячеслава Платонова». Белорусские волейболисты одержали вторую победу

В состязаниях участвуют шесть волейбольных команд: «Зенит», молодежная дружина России, «Динамо-ЛО» и «Урал». А также мужская сборная Беларуси и солигорский «Шахтер». 29 июля наши парни из национальной команды со счетом 3:1 обыграли волейболистов из «Урала». Отметим, это уже вторая виктория белорусов на турнире. В четверг они с аналогичными цифрами одолели «Динамо» из Ленинградской области России.