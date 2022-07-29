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Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ покидают Лигу конференций

29 июля 2022 14:08
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Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ покидают Лигу конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ покидают Лигу конференций-1

Белорусские клубы проиграли и повторные матчи второго отборочного раунда. Бронзовый призер белорусского чемпионата минимально уступил «Хапоэлю» из Беэр-Шевы. Судьбу противостояния решил единственный точный удар. После грубейшей ошибки нашего кипера отличился Хатуэль. Еврокубковый сезон завершен и для БАТЭ. Борисовчане ничего не смогли противопоставить турецкому «Коньяспору» – 0:2. Таким образом, в Лиге конференций от Беларуси остался лишь солигорский «Шахтер».

# Футбол # Фотофакт

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