Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ покидают Лигу конференций

Белорусские клубы проиграли и повторные матчи второго отборочного раунда. Бронзовый призер белорусского чемпионата минимально уступил «Хапоэлю» из Беэр-Шевы. Судьбу противостояния решил единственный точный удар. После грубейшей ошибки нашего кипера отличился Хатуэль. Еврокубковый сезон завершен и для БАТЭ. Борисовчане ничего не смогли противопоставить турецкому «Коньяспору» – 0:2. Таким образом, в Лиге конференций от Беларуси остался лишь солигорский «Шахтер».