Что удивило белорусских спортсменов на ЧЕ по борьбе? Интервью с Маскевичем и Хаслахановым

Наши классики открыли счет всем медалям в ЧЕ по борьбе. Амбассадором стал Кирилл Маскевич, в его сильных руках оказалась бронзовая награда. С замиранием сердца мы следили за белорусским Зевсом. Молодой полутяж Абубакар Хаслаханов получил настоящее медальное крещение и смог завоевать взрослую награду-бронзу. Парни вернулись на родину самыми первыми и любезно согласились свое воскресенье провести в программе «Спорттаймер» на СТВ. «Никогда не мечтал стать олимпийским чемпионом»

Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:

Я искренне полюбил борьбу, и начиная с этого детского возраста и до сегодняшнего времени, я искренне получаю удовольствие от тренировочного процесса. Юлия Силипицкая, СТВ:

А от чего именно ты получаешь удовольствие в тренировочном процессе? Кирилл Маскевич:

Есть вещи, которые многие люди не понимают. Обычные люди. Вкус победы, например. Мне удалось испытать большой вкус победы в 2020 году на Кубке мира. В детстве у меня никогда не было цели, никогда не мечтал стать олимпийским чемпионом. Юлия Силипицкая:

А ты мечтал стать олимпийским чемпионом?

Абубакар Хаслаханов, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:

Когда начал следить за борьбой, смотреть схватки, соревнования разные, тогда я понял, что Олимпийские игры – моя мечта. Юлия Силипицкая:

А когда начинаете интересоваться большим, чем есть то, что в зале? Абубакар Хаслаханов:

Наверное, через год. Юлия Силипицкая:

То есть год ты отзанимался и потом вот это осознание пришло? Абубакар Хаслаханов:

Да, но мой тренер, Кирилл Анатольевич Фоменко, у нас в зале всегда, до тренировки, после, задавал нам вопросы по истории борьбы Беларуси. Сейчас уже все знают, но все равно это практикуется у малышей. Он задавал нам вопросы, и мне было стыдно не знать, я начал изучать историю белорусской борьбы. Потихоньку влился, вот так начал следить за мировой борьбой. «Первую фамилию борцовскую узнал – Карелин» Кирилл Маскевич:

Вчера я был в родительском доме и положил в стопочку грамот грамоту с ЧЕ. Обратил внимание на свою первую грамоту. Я пришел на борьбу в октябре 2008 года, а она была завоевана в декабре.

Юлия Силипицкая:

Так ты пришел после Олимпиады, 2008 год. Это Миша Семенов, бронза. Кирилл Маскевич:

Да, я пришел на борьбу на вот этом ажиотаже, что в Борисове олимпийский чемпион Андрей Арямнов. Юлия Силипицкая:

Но в тяжелую атлетику ты не пошел, в ту дверь не пошел. Кирилл Маскевич:

Просто не дошел. Зал борьбы был по дороге к тяжелой атлетике. Первую фамилию борцовскую узнал – Карелин Александр Александрович. А вторую – Семенов Михаил Владимирович. Что удивило спортсменов на чемпионате?