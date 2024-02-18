Что удивило белорусских спортсменов на ЧЕ по борьбе? Интервью с Маскевичем и Хаслахановым
Наши классики открыли счет всем медалям в ЧЕ по борьбе. Амбассадором стал Кирилл Маскевич, в его сильных руках оказалась бронзовая награда.
С замиранием сердца мы следили за белорусским Зевсом. Молодой полутяж Абубакар Хаслаханов получил настоящее медальное крещение и смог завоевать взрослую награду-бронзу.
Парни вернулись на родину самыми первыми и любезно согласились свое воскресенье провести в программе «Спорттаймер» на СТВ.
«Никогда не мечтал стать олимпийским чемпионом»
Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:
Я искренне полюбил борьбу, и начиная с этого детского возраста и до сегодняшнего времени, я искренне получаю удовольствие от тренировочного процесса.
Юлия Силипицкая, СТВ:
А от чего именно ты получаешь удовольствие в тренировочном процессе?
Кирилл Маскевич:
Есть вещи, которые многие люди не понимают. Обычные люди. Вкус победы, например. Мне удалось испытать большой вкус победы в 2020 году на Кубке мира. В детстве у меня никогда не было цели, никогда не мечтал стать олимпийским чемпионом.
Юлия Силипицкая:
А ты мечтал стать олимпийским чемпионом?
Абубакар Хаслаханов, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:
Когда начал следить за борьбой, смотреть схватки, соревнования разные, тогда я понял, что Олимпийские игры – моя мечта.
Юлия Силипицкая:
А когда начинаете интересоваться большим, чем есть то, что в зале?
Абубакар Хаслаханов:
Наверное, через год.
Юлия Силипицкая:
То есть год ты отзанимался и потом вот это осознание пришло?
Абубакар Хаслаханов:
Да, но мой тренер, Кирилл Анатольевич Фоменко, у нас в зале всегда, до тренировки, после, задавал нам вопросы по истории борьбы Беларуси. Сейчас уже все знают, но все равно это практикуется у малышей. Он задавал нам вопросы, и мне было стыдно не знать, я начал изучать историю белорусской борьбы. Потихоньку влился, вот так начал следить за мировой борьбой.
«Первую фамилию борцовскую узнал – Карелин»
Кирилл Маскевич:
Вчера я был в родительском доме и положил в стопочку грамот грамоту с ЧЕ. Обратил внимание на свою первую грамоту. Я пришел на борьбу в октябре 2008 года, а она была завоевана в декабре.
Юлия Силипицкая:
Так ты пришел после Олимпиады, 2008 год. Это Миша Семенов, бронза.
Кирилл Маскевич:
Да, я пришел на борьбу на вот этом ажиотаже, что в Борисове олимпийский чемпион Андрей Арямнов.
Юлия Силипицкая:
Но в тяжелую атлетику ты не пошел, в ту дверь не пошел.
Кирилл Маскевич:
Просто не дошел. Зал борьбы был по дороге к тяжелой атлетике. Первую фамилию борцовскую узнал – Карелин Александр Александрович. А вторую – Семенов Михаил Владимирович.
Что удивило спортсменов на чемпионате?
Юлия Силипицкая:
А на этот чемпионат Европы ехал за какой-то конкретной медалью?
Кирилл Маскевич:
Ехал побеждать, надо срочно реабилитироваться было за неудачный прошлый год. Поэтому ехал за золотом, но искренне рад и бронзе.
Юлия Силипицкая:
А что удивило на чемпионате?
Кирилл Маскевич:
В глаза бросилось только то, что нас почему-то никто не предупреждал, что взвешивание будет на час раньше. И пришлось просыпаться на час раньше, что далось не очень просто.
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