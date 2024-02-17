Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ. Итоговый счет 4:2 в пользу «зубров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч легкой прогулкой для белорусской дружины явно не стал. После второго периода на табло горело 2:2. Вырвать победу минчане смогли в заключительной 20-минутке.

Отметим, для них это 30-я виктория в текущем регулярном сезоне лиги. На этом выездная серия «динамовцев» завершается. Далее подопечные Дмитрия Квартальнова проведут два домашних поединка. 20 февраля в Минск пожалуют игроки «Нефтехимика», а 23-го – хоккеисты СКА.

Напомним, «Динамо» уже гарантировало себе стадию плей-офф.