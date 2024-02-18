Сергей Ковальчук на соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах: все регионы представлены на пьедестале почёта

Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» завершился финальный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы принять участие в решающей стадии, ребята на протяжении сезона проходили несколько этапов отбора. Всего на старте многоступенчатого турнира состязалось около 6,5 тысячи команд, а это более 33 тысяч юных спортсменов со всей Беларуси. В финал вышли семь сборных в трех возрастных категориях.

Сегодня, 18 февраля, дружины определили сильнейших в масс-стартах и смешанных эстафетах. Самыми результативными стали представители Минска. Они в воскресенье завоевали 9 наград, из них 6 – золотые. Всего же по итогам двух дней турнира в активе столичных ребят 17 медалей.