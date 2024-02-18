Сергей Ковальчук на соревнованиях «Снежный снайпер» в Раубичах: все регионы представлены на пьедестале почёта
Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» завершился финальный этап соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы принять участие в решающей стадии, ребята на протяжении сезона проходили несколько этапов отбора. Всего на старте многоступенчатого турнира состязалось около 6,5 тысячи команд, а это более 33 тысяч юных спортсменов со всей Беларуси. В финал вышли семь сборных в трех возрастных категориях.
Сегодня, 18 февраля, дружины определили сильнейших в масс-стартах и смешанных эстафетах. Самыми результативными стали представители Минска. Они в воскресенье завоевали 9 наград, из них 6 – золотые. Всего же по итогам двух дней турнира в активе столичных ребят 17 медалей.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Азартная борьба, интересные соревнования. Посмотрите, сколько зрителей на трибунах! Каждая гонка рождает нам новые имена. Это наше будущее, будущие наши спортсмены. Хотел бы сказать большое спасибо Президентскому спортивному клубу за эту идею, потому что сегодня все регионы представлены на пьедестале почета. Даже Брестская область, которая в прошлом году практически не показала никаких результатов, в этом году достойно выступила на этих соревнованиях.
Также для болельщиков была организована обширная развлекательная программа. Зрители могли и сами приобщиться к масштабному спортивному празднику. Активности – на любой вкус.