«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею

На велодроме «Минск-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по индорхоккею среди мужских команд. Стартовал третий, заключительный тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За два дня команды группы Б разыграют места с пятого по восьмое. А лидеры турнира – две дружины Минска, Брест и Гомельская область – поспорят за награды. Сегодня прошли восемь матчей. Центральным стало противостояние за золото между клубом «Минск-1» и «Строителем». Уже в первом периоде минчане создали задел в четыре мяча. В третьем отрезке брестчане пытались навязать борьбу, но догнать соперника так и не смогли. В итоге победа столичного клуба – 9:3.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск-1»:

Те ребята, которые сегодня проводили матч, были заряжены, хотели победить, огромное желание. Игра очень здорово получилась и смотрелась. Я хочу сказать, что это давний наш соперник – «Строитель» Бреста. И соперник очень серьезный – никогда нельзя к нему относиться с прохладой, нужно всегда настраиваться на игру. И чтобы побеждать, нужно всегда на один шаг что-то делать лучше.

Игорь Литовченко, главный тренер СК «Строитель» (Брест):

Здесь все должно быть сопоставимо: и игроки, и тренер, и установка. Когда ребята выполняют установку, все делают, то все получается здорово и моменты, и голы забиваем. Я не могу сказать, что они сегодня этого не делали, просто сегодня соперник был немножко быстрее, поэтому у них где-то и реализация была лучше. Но мы проиграли только сражение – войну мы не проиграли. Завтра мы обязательно дадим бой.