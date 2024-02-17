Прямой эфир

«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею

17 февраля 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На велодроме «Минск-Арены» продолжается чемпионат Беларуси по индорхоккею среди мужских команд. Стартовал третий, заключительный тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею-1

За два дня команды группы Б разыграют места с пятого по восьмое. А лидеры турнира – две дружины Минска, Брест и Гомельская область – поспорят за награды. Сегодня прошли восемь матчей. Центральным стало противостояние за золото между клубом «Минск-1» и «Строителем». Уже в первом периоде минчане создали задел в четыре мяча. В третьем отрезке брестчане пытались навязать борьбу, но догнать соперника так и не смогли. В итоге победа столичного клуба – 9:3.

«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею-4

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск-1»:
Те ребята, которые сегодня проводили матч, были заряжены, хотели победить, огромное желание. Игра очень здорово получилась и смотрелась. Я хочу сказать, что это давний наш соперник – «Строитель» Бреста. И соперник очень серьезный – никогда нельзя к нему относиться с прохладой, нужно всегда настраиваться на игру. И чтобы побеждать, нужно всегда на один шаг что-то делать лучше.

«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею-7

Игорь Литовченко, главный тренер СК «Строитель» (Брест):
Здесь все должно быть сопоставимо: и игроки, и тренер, и установка. Когда ребята выполняют установку, все делают, то все получается здорово и моменты, и голы забиваем. Я не могу сказать, что они сегодня этого не делали, просто сегодня соперник был немножко быстрее, поэтому у них где-то и реализация была лучше. Но мы проиграли только сражение – войну мы не проиграли. Завтра мы обязательно дадим бой.

«Минск-1» обыграл «Строитель» в матче ЧБ по индорхоккею-10

В матче за 3 место сборная Гомельской области одолела команду «Минск-2» со счетом 7:4. Отметим, чтобы выиграть на чемпионате, нужно заработать две победы, при необходимости будет назначена дополнительная дуэль. Ответные встречи пройдут завтра, 18 января. Тогда и станут известны победители и призеры турнира.

# Спортивные соревнования # Сергей Дроздов # Игорь Литовченко

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ
17 февраля 2024 17:23

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Куньлунь» в матче КХЛ

Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ по плаванию в Катаре в заплыве 200 метров на спине
17 февраля 2024 17:22

Анастасия Шкурдай завоевала бронзу ЧМ по плаванию в Катаре в заплыве 200 метров на спине

Пётр Асаёнок завоевал малую бронзу на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
17 февраля 2024 17:21

Пётр Асаёнок завоевал малую бронзу на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике