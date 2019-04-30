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ЧМ по хоккею в Казахстане. Беларусь – Венгрия. Текстовый онлайн

30 апреля 2019 13:33
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Сегодня стартовал второй игровой день чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси встречается с командой Венгрии.

Днём ранее подопечные Андрея Сидоренко обыграли соперников из Литвы, в то время как венгерцы уступили парням из Южной Кореи. Кстати говоря, сегодня уже успел состояться один матч, из которого южнокорейцы вновь вышли победителями. На сей раз поверженными оказались словенцы — 3:5.

Окажется ли Беларусь такой же успешной в сегодняшнем противостоянии — смотрим вместе с корреспондентом СТВ Натальей Федорцовой.

Текстовый онлайн здесь.   

# Хоккей Беларуси

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