Футбол. Брестское «Динамо» обновило клубный рекорд по количеству очков

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» установило клубный рекорд по количеству очков, заработанных в первых пяти турах «Беларусбанк – высшая лига» чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас в активе команды 11 очков. Такого результата позволила добиться беспроигрышная серия брестчан с начала турнира.

Предыдущим рекордом на таком же отрезке для динамовцев были 10 очков в сезоне 1998-1999 годов. Тем не менее, пока команда Марцела Лички занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.