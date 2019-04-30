Прямой эфир

Футбол. Брестское «Динамо» обновило клубный рекорд по количеству очков

30 апреля 2019 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» установило клубный рекорд по количеству очков, заработанных в первых пяти турах «Беларусбанк – высшая лига» чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас в активе команды 11 очков. Такого результата позволила добиться беспроигрышная серия брестчан с начала турнира.

Предыдущим рекордом на таком же отрезке для динамовцев были 10 очков в сезоне 1998-1999 годов. Тем не менее, пока команда Марцела Лички занимает 4-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол. Брестское «Динамо» обновило клубный рекорд по количеству очков-1

Футбол. Брестское «Динамо» обновило клубный рекорд по количеству очков-3

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Бронислав Самойлов занял 2 место на престижной велогонке в Турции
30 апреля 2019 10:03

Белорус Бронислав Самойлов занял 2 место на престижной велогонке в Турции

WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы
29 апреля 2019 20:46

WTA и ATP обновили рейтинги: рассказываем, на каких позициях белорусы

Сборная Беларуси обыграла Литву в рамках чемпионата мира
29 апреля 2019 20:44

Сборная Беларуси обыграла Литву в рамках чемпионата мира