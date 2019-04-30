Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх

Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь известен порядок выступлений спортсменов в каждом из двух видов программы.

В смешанных парах белорусы выйдут на площадку третьими, а в групповых соревнованиях выступят последними – восьмыми.

В спортивной аэробике на II Европейских играх 56 спортсменов разыграют два комплекта наград. Международное тестовое мероприятие пройдет с 30 апреля по 1 мая.