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Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх

30 апреля 2019 12:28
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Новости Беларуси. Состоялась жеребьевка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь известен порядок выступлений спортсменов в каждом из двух видов программы.

Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх-1

Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх-3

В смешанных парах белорусы выйдут на площадку третьими, а в групповых соревнованиях выступят последними – восьмыми.

В спортивной аэробике на II Европейских играх 56 спортсменов разыграют два комплекта наград. Международное тестовое мероприятие пройдет с 30 апреля по 1 мая.

Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх-6

Состоялась жеребьёвка соревнований по спортивной аэробике на II Европейских играх-8

# Европейские игры # Фотофакт

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