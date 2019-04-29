ЧМ по хоккею в Казахстане. Литва – Беларусь. Текстовый онлайн

В столице Казахстана стартовал чемпионат мира в первом дивизионе. Помимо Беларуси за право выйти в элиту поборются команды из Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. Первый матч турнира уже состоялся. В нем южнокорейцы оказались сильнее венгров – 5:1. Помимо белорусов и литовцев клюшки скрестят команды Словении и Казахстана. К слову, именно эти дружины являются основными конкурентами нашей сборной.



За матчем белорусской сборной вместе с вами будет наблюдать корресподент СТВ Наталья Федорцова.