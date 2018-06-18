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Бельгийцы разгромили футболистов из Панамы на ЧМ-2018

18 июня 2018 17:55
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Новости России. В стране продолжается чемпионат мира по футболу. 18 июня в программе значатся три матча. Два из них уже завершились. В группе F шведы сражались с корейцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бельгийцы разгромили футболистов из Панамы на ЧМ-2018-1

Скандинавы, пусть и без Ибрагимовича в составе, считались фаворитами. Однако первый тайм активно начали именно «азиатские тигры». Шведы сумели отодвинуть игру от своих ворот. А вскоре наиболее реальный момент отличиться в первом тайме, упустил Берг. Во второй половине игры шведы продолжили искать удачи у чужих ворот. Одну из немногочисленных голевых возможностей они использовали. И снова, как это уже бывало на чемпионате, на помощь пришли высокие технологии. Судья после просмотра видео назначил пенальти, а капитан желто-синих, Андреас Гранквист реализовал 11-тиметровый удар. 1:0 победа шведов.

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Бельгийцы разгромили футболистов из Панамы на ЧМ-2018-4

Кстати, в последний раз «трэ крунур» выигрывали первый матч группового этапа 60 лет назад. Произошло это на их домашнем мундиале.

Еще один матч завершился 18 июня. В группе G бельгийцы разгромили новичков чемпионата мира панамцев. В 21 час начнется игра между сборными Туниса и Англии.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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