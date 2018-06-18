Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ

Уроженец Минска первые профессиональные шаги делал именно в БАТЭ. В клубе он дебютировал в 2006. Затем выступал за московский «Спартак», «Томь» и «Сибирь». В 2012 вернулся в БАТЭ, чтобы вновь покинуть его спустя два года.