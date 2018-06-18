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Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ

18 июня 2018 18:09
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Новости Беларуси. 18 июня ряды БАТЭ пополнил 30-летний центральный защитник Егор Филипенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ-1

Уроженец Минска первые профессиональные шаги делал именно в БАТЭ. В клубе он дебютировал в 2006. Затем выступал за московский «Спартак», «Томь» и «Сибирь». В 2012 вернулся в БАТЭ, чтобы вновь покинуть его спустя два года.

Новое возвращение. Егор Филипенко снова будет играть за БАТЭ-4

На этот раз Филипенко отправился в Малагу. После, играл в израильских Маккаби из Тель-Авива и Ашдоде. И вот новое возвращение. О продолжительности контракта с игроком официальный сайт борисовчан не сообщает.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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