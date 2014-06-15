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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная США

15 июня 2014 14:56
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная США представлена в группе «G» вместе с командами Германии, Португалии и Ганы.

Окончательный состав сборной США:

Вратари: Брэд Гьюзан, Тим Хоуард, Ник Римандо.

Защитники: Бисли, Бислер, Брук, Кэмерон, Чендлер, Гонзалес, Гудсон, Джонсон, Йедлин.

Полузащитники: Беккерман, Бедойя, Брэдли, Дэвис, Дискеруд, Грин, Джоунс, Зуси.

Нападающие: Алтидор, Дэмпси, Йоханссон, Вондоловски.

Главный тренер: Юрген Клинсманн.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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