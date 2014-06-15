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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Нигерии

15 июня 2014 14:27
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Нигерии представлена в группе «F» вместе с командами Аргентины, Боснии и Герцеговины, Ирана.

Окончательный состав сборной Нигерии:

Вратари: Винсент Эньема, Остин Эджиде, Чигози Агбим.

Защитники: Элдерсон Эчиеджиле, Эфе Эмброуз, Годфри Обоабона, Азубуйке Эгвуэкве, Джувон Ошанива, Джозеф Йобо, Кунле Одунлами, Кеннет Омеруо.

Полузащитники: Джон Оби Микел, Огеньи Онази, Рамон Азиз, Рубен Габриэл, Майкл Бабатунде.

Нападающие: Ахмед Муса, Шола Амеоби, Виктор Мозес, Эммануэл Эменике, Питер Одемвингие, Майкл Учебо, Уче Нвофор.

Главный тренер: Стивен Кеши.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!

 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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