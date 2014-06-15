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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ирана

15 июня 2014 14:16
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Ирана представлена в группе «F» вместе с командами Аргентины, Боснии и Герцеговины, Нигерии.

Окончательный состав сборной Ирана:

Вратари: Даниэль Давари, Рахман Ахмадип, Алиреза Хагиги.

Защитники: Хоссейн Махини, Мердад Пулади, Джаляль Хоссейни, Стивен Бейтсахур, Педжман Монтазери, Амир Хоссейн Садежи, Хашем Бейкзаде, Ахмад Аленемех.

Полузащитники: Джавад Некунам, Андраник Теймурян, Реза Хагиги, Хасан Хададифар, Бахитар Рахмани, Эхсан Хаджсафи.

Нападающие: Ашкан Дежага, Масуд Шоджаеи, Алиреза Джаханбахш, Реза Гучаннеяд, Карим Ансарифард, Хосро Хейдари.

Главный тренер – Карлуш Кейруш.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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