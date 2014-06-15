ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ирана

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Ирана представлена в группе «F» вместе с командами Аргентины, Боснии и Герцеговины, Нигерии.
Окончательный состав сборной Ирана:
Вратари: Даниэль Давари, Рахман Ахмадип, Алиреза Хагиги.
Защитники: Хоссейн Махини, Мердад Пулади, Джаляль Хоссейни, Стивен Бейтсахур, Педжман Монтазери, Амир Хоссейн Садежи, Хашем Бейкзаде, Ахмад Аленемех.
Полузащитники: Джавад Некунам, Андраник Теймурян, Реза Хагиги, Хасан Хададифар, Бахитар Рахмани, Эхсан Хаджсафи.
Нападающие: Ашкан Дежага, Масуд Шоджаеи, Алиреза Джаханбахш, Реза Гучаннеяд, Карим Ансарифард, Хосро Хейдари.
Главный тренер – Карлуш Кейруш.
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