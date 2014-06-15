ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ганы

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Ганы представлена в группе «G» вместе с командами Германии, Португалии и США.
Окончательный состав сборной Ганы:
Вратари: Адам-Ларсен Квараси, Абдул Дауда, Стивен Адамс.
Защитники: Даниэль Опаре, Харрисон Аффул, Джон Бойе, Джон Менса, Рашид Сумаила.
Полузащитники: Майкл Эссьен, Мохаммед Рабиу, Эммануэль Агьеманг-Баду, Квадво Асамоа, Салли Мунтари, Осуману Адома, Мубарак Вакасо, Кристиан Атсу, Андре Айю, Акуа.
Нападающие: Асамоа Гьян, Кевин-Принс Боатенг, Маджид Уорис, Джордан Айю.
Главный тренер: Квеси Аппиа.
Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!