Прямой эфир

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ганы

15 июня 2014 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Ганы представлена в группе «G» вместе с командами Германии, Португалии и США.

Окончательный состав сборной Ганы:

Вратари: Адам-Ларсен Квараси, Абдул Дауда, Стивен Адамс.

Защитники: Даниэль Опаре, Харрисон Аффул, Джон Бойе, Джон Менса, Рашид Сумаила.

Полузащитники: Майкл Эссьен, Мохаммед Рабиу, Эммануэль Агьеманг-Баду, Квадво Асамоа, Салли Мунтари, Осуману Адома, Мубарак Вакасо, Кристиан Атсу, Андре Айю, Акуа.

Нападающие: Асамоа Гьян, Кевин-Принс Боатенг, Маджид Уорис, Джордан Айю.

Главный тренер: Квеси Аппиа.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

Другие новости рубрики

Все новости
ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Нигерии
15 июня 2014 14:27

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Нигерии

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ирана
15 июня 2014 14:16

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Ирана

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Боснии и Герцеговины
15 июня 2014 13:55

ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Боснии и Герцеговины