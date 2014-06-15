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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Боснии и Герцеговины

15 июня 2014 13:55
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На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Боснии и Герцеговины представлена в группе «F» вместе с командами Аргентины, Ирана и Нигерии.

Окончательный состав сборной Боснии и Герцеговины:

Вратари: Асмир Бегович, Ясмин Фейзич, Асмир Авдукич.

Защитники: Эмир Спахич, Сеад Колашинац, Эрмин Бичакчич, Огнен Враньеш, Тони Суньич, Авдия Вршаевич, Менсур Муйджа.

Полузащитники: Звездан Мисимович, Харис Медуньянин, Миралем Пьянич, Сеяд Салихович, Сенад Лулич, Изет Хайрович, Сенияд Ибричич, Эдин Втшча, Тино Сушич, Мухамед Бешич, Анел Хадзич.

Нападающие: Эдин Джеко, Ведад Ибишевич.

Главный тренер: Сафет Сушич.

Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by! 

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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