ЧМ-2014 по футболу. Сборная не осуждает Акинфеева: Ошибки у всех были, Игорь – часть нашей команды

ЧМ-2014 по футболу. Свой первый матч в рамках группового этапа на чемпионате мира в Бразилии сборная России провела против команды Южной Кореи с ничейным счетом - 1:1.

Подопечные Фабио Капелло проигрывали по ходу матча - ошибка вратаря Игоря Акинфеева позволила южнокорейцам повести в счете. После счет сравнял вышедший на замену Александр Кержаков.

Специалисты вынесли голкиперу вердикт - виновен.

Фил Невилл, экс-защитник сборной Англии:

Акинфеев весь матч чувствовал себя неуверенно. А такой гол не должен пропускать и школьник. Для игрока, за плечами которого 70 матчей за сборную, эта игра может стать последней.

Но ни российское футбольное сообщество, ни члены сборной Акинфеева не осуждают.

Александр Кержаков, нападающий сборной России:

Ошибки у всех были сегодня. Игорь – часть нашей команды. Каждый ошибается – каждый старается исправлять свои ошибки.

Вячеслав Чанов, тренер вратарей ЦСКА (Россия):

Конечно, гол Кореи – это грубая вратарская ошибка. Никто этого не собирается отрицать. Но я очень рад, что и партнеры по сборной, и главный тренер поддержали Игоря. Как говорится, с кем не бывает… Я прекрасно знаю его характер. После неудачи Акинфеев собирается и выдает очень хорошие серии. Великие вратари имеют право на ошибку. Нельзя вешать всех собак на одного человека.

Акинфеев все и сам понимает. Иначе извиняться не стал бы.

Игорь Акинфеев, вратарь сборной России:

О чем может думать человек, который сделал детскую ошибку? Ребята помогли. Спасибо большое им и тренеру. Это ключевой момент. Вратарь национальной сборной должен выручать. Прошу прощения. Надеюсь, такое больше не повторится.

Должен вратарь пропускать такие голы или не должен - рассуждают и специалисты, и болельщики. Социальные сети пестрят записями различного содержания… Но определенно радует то, что к просьбам российских футболистов поддерживать сборную в любых обстоятельствах, люди прислушиваются (см. фото).

В следующем туре группового этапа ЧМ-2014 сборная России встретится с командой Бельгии - 22 июня в 19.00.

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