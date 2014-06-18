Парусный спорт в Беларуси. Насколько развит и чем он привлекает людей?

Юлия Крепчук, корреспондент:

Парусный спорт – отличный способ активно отдохнуть и провести свободное время. Но для того, чтобы выбирать самостоятельно направление, а не следовать за ветром, необходимо вникнуть во все тонкости парусной культуры.

Скорость, адреналин, борьба со стихией – все это парусный спорт.

Можно бесконечно восхищаться красотой развивающегося паруса в открытом море, но гораздо увлекательнее прийти в яхт-клуб и попробовать себя. Тем более сделать это можно в любом возрасте. Главное – желание.

Екатерина Гринкевич, любитель парусного спорта:

Почему именно парусный спорт? Потому что лето, хочется быть поближе к воде, к отдыху, расслабление, релакс получать.

Первые шаги начинаются с теоретической подготовки. К обучению необходимо отнестись серьезно, потому что без базовых навыков и знаний в области тактики понимания ветра и других погодных явлений в непредсказуемом море никак не обойтись. А затем уже выходить на воду и осваивать парусную культуру на практике.

Владислав Лисовский, председатель совета яхт-клуба, член президиума Белорусской федерации парусного спорта:

Первое дело – желание. И желательно еще уметь плавать, хотя бы элементарно. Просто прийти для начала попробовать, выйти под парусом, а потом посмотреть, если понравилось. Но, как правило, всем нравится, кто хоть один раз здесь побывал. И практика, естественно, должна быть достаточно большой.

Парусный спорт пока еще нельзя назвать массовым. Но, несмотря на его привязанность к летнему сезону и зависимость от погоды, количество желающих ежегодно только растет.

За что же его любят?

Кирилл Светлов, любитель парусного спорта:

Позитивные эмоции, позитивно влияют на здоровье свежий воздух, вода. Дает возможность забыться, выехать из города, забыть суету, отключиться от всего. С другой стороны, действительно побыть одному, подумать.

Такой отдых затягивает. И со временем для многих становится образом жизни. А парус дарит вкус романтики и внутренней свободы.

Для тех, кто любит гонки и соревнования, ежегодно проводятся любительские парусные регаты. Настоящее морское приключение.

Кстати, с полученными знаниями можно запросто участвовать и в регатах международного класса, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Владислав Лисовский, председатель совета яхт-клуба, член президиума Белорусской федерации парусного спорта:

У нас есть несколько групп, есть яхтенные капитаны, которые профессионально готовят. Как на автомобили, у нас есть права сначала рулевой внутренних водных путей, а потом – шкипер и яхтенный капитан для международных плаваний. Они могут отдыхать и самостоятельно уже выходить под парусом.

Пока любительский парусный спорт еще только в начале большого пути. Но первые шаги уже сделаны. Осталось только поймать попутный ветер и осуществить свою мечту.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Именно здесь, вдали от берега, в открытом морском пространстве, понимаешь, почему парусный спорт для многих любителей становится смыслом жизни. Потому что это не только пикантные эмоции, но, прежде всего, ощущения внутренней гармонии и безграничной свободы.