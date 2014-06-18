Сквош в Беларуси: история возникновения, особенности игры и условия развития

Новости Беларуси. Поговорка «Сила есть – ума не надо» не о современных атлетах. В наши дни едва ли не каждый третий вид спорта претендует на звание самого интеллектуального. Умение мыслить, координация и сила присущи тем, кто занимается сквошем.

Сквош – это симбиоз пяти ракеточных видов спорта. Однако оружие труда – ракетка – не похожа ни на одну из своих сестер.

Каучуковый мяч едва заметный. Тем не менее удар такой «малютки» может травмировать и даже сделать ожог, так как при контакте со стеной мяч разогревается до 60 градусов по Цельсию.

Возможно, этот факт является стимулом для спортсменов виртуозно уходить от ударов и лихо орудовать ракеткой, масса которой всего 90 граммов.

На площадке, равной половине теннисных кортов, отношения выясняют два спортсмена, только вместо привычной сетки как в теннисе – стена.

На минский теннисный турнир прибыло порядка 50 сквошистов из ближнего зарубежья. Это и понятно: таких кортов как в нашей столице по миру единицы.

Ихаб Альджамал, участник турнира по сквошу (Россия):

Эти корты считаются более подходящими для соревнований.

Пусть белорусские любители сквоша и не входят в состав грозных соперников, но, со слов гостей, у наших ребят есть будущее.

Валерий Федорук, победитель турнира (Украина):

Если мы говорим конкретно об этом турнире, то, я думаю, да, легкой победы не будет. Нужно верить в себя и создавать в голове образы своих побед, не считая никаких авторитетов.

Сквош в Беларуси развивается пока в Минске. 12 лет назад появились первые пионеры. Сегодня существует уже два клуба и Федерация.

Но это маленькая толика для того, чтобы наш сквош вывести на международный уровень.

Татьяна Мадудина, тренер по сквошу (Беларусь):

Соревнования нужны всегда. Новички приходят на корт, они пытаются играть, они начинают играть с другом, друг начинает выигрывать. Они приходят на турниры, их тут больше и больше, они видят, что могут играть. У кого-то что-то получается лучше, у кого-то что-то хуже. Они начинают брать тренировки, они хотят развиваться.

Впереди большая работа увлеченных этим видом спорта людей. А взять ракетку в руки можно уже сегодня. Главное – желание.