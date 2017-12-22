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Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России

22 декабря 2017 10:16
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Новости Бразилии. Хосе Паоло Герреро сыграет на чемпионате мира по футболу в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Апелляционный комитет ФИФА частично удовлетворил прошение капитана сборной Перу о пересмотре дисквалификации за употребление кокаина.

Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России-1

Срок отстранения 33-летнего форварда «Фламенго» от футбола сокращен с года до 6 месяцев. Таким образом, Герреро сможет играть с мая 2018 года и получит возможность выступить на чемпионате мира.

Напомним, в крови Герреро был найден метаболит кокаина, который относится к стимуляторам. Допинг-проба была взята после отборочного матча с «Аргентиной» 5 октября.

# Футбол # Фотофакт # Хосе Паоло Герреро

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