Сборная Беларуси по пляжному футболу провела спарринг с командой из России

Сборная Беларуси по пляжному футболу провела первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина Николаса Альварадо встречалась с российским клубом «Кристалл» и одержала сверхуверенную победу – 7:0. У нас дублем отметился Стаскевич. Также забивали Константинов, Гапон, Новиков, Чайковский и Петровский. Следующий спарринг запланирован на 16 декабря. Это будет грозный ЦСКА.