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Сборная Беларуси по пляжному футболу провела спарринг с командой из России

14 декабря 2023 11:47
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Сборная Беларуси по пляжному футболу провела первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу провела спарринг с командой из России-1

Дружина Николаса Альварадо встречалась с российским клубом «Кристалл» и одержала сверхуверенную победу – 7:0. У нас дублем отметился Стаскевич. Также забивали Константинов, Гапон, Новиков, Чайковский и Петровский. Следующий спарринг запланирован на 16 декабря. Это будет грозный ЦСКА.

# Футбол # Николас Альварадо

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