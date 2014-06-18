ЧМ-2014 по футболу. Россия – Южная Корея: ничья (1:1)

ЧМ-2014 по футболу. Сборная России провела свой первый матч на чемпионате мира по футболу в Бразилии. В рамках группового этапа подопечные Фабио Капелло на «Арене Пантанал» в Куябе встретились с Южной Кореей.

Выявить победителя командам не удалось – 1:1

Счет в матче открыли южнокорейцы. На 68-ой минуте из-за пределов штрафной забивает Ли Кьюн Хо. Вратарь сборной Росси Игорь Акинфеев мог взять этот мяч, но смог только переправил его в ближний угол. Этот гол не должен был пропускать и школьник, считает опытный англиский футболист Фил Невилл.

Фил Невилл, экс-защитник сборной Англии:

Россия не играла до 68-й минуты, когда она пропустила. Внезапно они перешли на игру в два нападающих и завладели преимуществом. Акинфеев весь матч чувствовал себя неуверенно. А такой гол не должен пропускать и школьник. Для игрока, за плечами которого 70 матчей за сборную, эта игра может стать последней.

Россия, оказавшись в роли догоняющего, проводит две замены - на поле появляются Игорь Денисов и Александр Кержаков. Это быстро приносит результат.

Уже через 5 минут Россия сравнивает счет. Дальний удар Александра Кокорина - вратарь южнокорейцев его отбивает, но после серии отскоков мяч попадает к Кержакову, и тот расстреливает ворота в упор.

Об Александре Кержакове подробнее читайте здесь!

Несмотря на явно появившийся у российской команды на последней 10-минутке энтузиазм, забить еще им не удалось. Впрочем, как и представителям Южной Кореи.

В следующем туре группового этапа ЧМ-2014 сборная России встретится с командой Бельгии - 22 июня в 19.00.

Южная Корея в этот же день в 22.00 сойдется в игре с командой Алжира.

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