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ЧМ-2014 по футболу. Робин ван Перси стал героем мемов после гола в ворота Испании

17 июня 2014 16:43
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ЧМ-2014 по футболу. 13 июня сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира - команду Испании в матче группового этапа со счетом 5:1. 

Четыре дня прошло, а футбольные фанаты не могут успокоиться - обсуждают в социальных сетях матч, рисуют картинки, создают видеоролики и мемы, посвященные этому событию.

Больше всего внимания досталось Робину ван Перси, автору двух мячей в ворота Испании.

В конце 2-го тайма голландец в прыжке головой забил гол. «Рыбка» Робина взбудоражила воображение интеренет-пользователей (см. видео). Теперь Сеть пестрит картинками, которые отражают это приключение «летучего» голландца.  

О Робине ван Перси читайте здесь

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу

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