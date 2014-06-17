ЧМ-2014 по футболу. Робин ван Перси стал героем мемов после гола в ворота Испании

ЧМ-2014 по футболу. 13 июня сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира - команду Испании в матче группового этапа со счетом 5:1.

Четыре дня прошло, а футбольные фанаты не могут успокоиться - обсуждают в социальных сетях матч, рисуют картинки, создают видеоролики и мемы, посвященные этому событию.

Больше всего внимания досталось Робину ван Перси, автору двух мячей в ворота Испании.

В конце 2-го тайма голландец в прыжке головой забил гол. «Рыбка» Робина взбудоражила воображение интеренет-пользователей (см. видео). Теперь Сеть пестрит картинками, которые отражают это приключение «летучего» голландца.