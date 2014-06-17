0:0. Бразилия и Мексика сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Бразилия-Мексика» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Не успели мы глазом моргнуть, как первый тур группового этапа завершился! Ну, почти завершился.

Впереди ещё матч сборных России и Южной Кореи в группе «H». Но прежде в рамках второго тура группы А сыграют Бразилия и Мексика.

Такой вот причудливый календарь. Именно о матче хозяев чемпионата с мексиканцами мы и расскажем вам в онлайн-трансляции!

Состав сборной Бразилии: Жулио Сезар-Д.Алвес-Тиаго Силва-Давид Луис-Марсело-Паулиньо-Луис Густаво-Рамирес-Оскар-Неймар-Фред.

Состав сборной Мексики: Очоа-Ф.Родригес, Р.Маркес-Э.Морено-П.Агилар-Э.Эррера-Х.Васкес-Гуардадо-Лаюн-Дж.дос Сантос-Перальта.

Мексиканцы сегодня вышли на матч в очень необычной для себя красно-чёрной форме. Чем-то напоминают бобруйскую Белшину.

Достаточно жёсткая борьба идёт на первых минутах. Неймару достаётся больше всех.

Фред замыкал передачу от Оскара на границе вратарской, но оказался в офсайде. А удар-то вышел опасным!

Бразильцы давят на первых минутах. Собственно, им и по статусу положено.

Мексиканцы явно играют вторым номером и ждут шанса для контратаки. Пентакампеоны пока им такого шанса не дают.

Треть первого тайма позади. Моментов совсем нет.

Луис Густаво ударил с 30 метров. Точность ужасающая.

Пока на поле совсем ничего не происходит, сообщу вам, что матч обслуживает небезызвестный турецкий арбитр Джунет Чакыр.

Мексиканский форвард Перальта устроил тики-таку в бразильской штрафной. Великолепный дриблинг! Но неэффективный.

Вот и первый мексиканский удар! Эктор Эррера! Опасно выстрелил с 30 метров - немного выше ворот.

Супермомент у хозяев! Неймар бил головой после прицельного навеса справа, но Очоа чудом вытащил мяч из нижнего угла!

Оскар бьёт низом издали. Но неуверенно как-то пробил - у Очоа не возникло проблем.

Неймар совершает прекрасный рывок, уходит от троих мексиканцев и бьёт. Удар заблокирован.

Марсело бьёт с дальней дистанции низом - крайне неточно. Ничего серьёзного.

Преимущество по ударам и владению мячом на стороне бразильцев. только вот извлечь из этого пользу они не могут.

Агилар неплохо ударил издали по воротам пентакампеонов - выше рамки.

Хозяева разыграли штрафной, который увенчался расстрелом Очоа с близкой дистанции. тот не сплоховал.

Первая жёлтая карточка! Рамирес её получает за фол на Агиларе.

Первый тайм завершён! Счёт всё не открыт - 0:0!

Вторая половина игры стартует с секунды на секунду!

А вот и она! В перерыве в составе сборной Бразилии произошла одна замена - Бернард вышел вместо Рамиреса.

Свеженький Бернард начал с места в карьер! Прорвался по правому флангу и опасно забросил мяч в мексиканскую штрафную!

Мексика вновь прибегает к дальней артиллерии - Васкес зарядил немного выше перекладины.

Джованни дос Сантос прорывался на ударную позицию! В итоге ударил, но как-то неуверенно...бразильский кипер забирает мяч.

И вновь удар по хозяйским воротам! Эррера! Мексиканцы неплохо придавили кудесников мяча.

Джунет Чакыр зажигает жёлтый свет перед Агиларом за фол на Бернарде.

Хосе Васкес наступил на ногу Неймару, за что удостоился предупреждения.

Опасный штрафной в сторону мексиканских ворот! Жгите, господа бразильцы!

Неймар молодец, хорошо ударил! Закручивал мяч в девятку, но перекрутил слегка.

Первые минуты второго тайма прошли под диктовку Мексики, но, кажется, бразильцы решили напомнить, кто в доме хозяин.

Фред уходит с поля у пятикратных чемпионов мира. Его заменил Жо.

Моментище! Очоа выручает Мексику!

Это Неймар наносил удар с убойной позиции после навеса Бернарда!

Перальта сегодня больше не будет обстреливать бразильскую рамку. Его меняет Чичарито!

Жо слева ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол. Всё обошлось для Мексики.

Последняя замена у мексиканцев. Эррера уходит, Фабиан выходит.

Тиаго Силва срубил мексиканца вблизи своей штрафной. Карточка и опасный штрафной удар!

На деле не таким уж он и опасным оказался. В стенку попадает мяч.

Менее десяти минут в распоряжении команд, чтобы порадовать нас голами сегодня.

Чудеса творит в рамке Гильермо Очоа!!!! Тиагу Сильва бил в упор после навеса Неймара слева, но Очоа просто Терминатор.

Как бы игра не завершилась, думаю, Очоа получит награду Man of the match.

Гуардадо расчехлил свою пушку! Жаль, прицел как следует не настроил.

Вот и Жулио Сезар впервые по-серьёзному вступает в игру! Потащил он коварный удар Хименеса.

Звучит финальный свисток! 0:0! Не удалось выявить победителя северо- и южноамериканцам.

Вторая нулевая ничья на этом чемпионате. Да и, собственно, вторая ничья вообще.