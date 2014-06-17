ЧМ-2014 по футболу. Сборная России болельщикам: Не пропустите ни одного матча! (видео)

ЧМ-2014 по футболу. 18 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России проведет свой первый матч. Соперниками дружины Фабио Капелло станут представители Южной Кореи. Матч начнется в 01.00 по белорусскому времени.

Еще перед вылетом в Бразилию футболисты, попавшие в заявку команды России, записали видеообращение к своим болельщикам:

Уважаемые болельщики!

Надеемся, вы все ждёте нашего вылета...в Бразилию!

А чтобы ожидание ЧМ не казалось долгим, мы хотим оставить вам несколько пожеланий:

1. Не промахнитесь со временем начала трансляции

2. Забудьте о клубных пристрастиях

3. Не нервничайте по пустякам

4. Забейте на повседневные дела

5. Наслаждайтесь игрой звезд мирового футбола

6. И не пропустите ни одного матча!

Ваши ожидания - наши проблемы!

«Ребята, удачи!» - бросили клич напоследок Юрий Жирков, Виктор Файзулин, Алан Дзагоев, Александр Кержаков и Юрий Лодыгин.

К слову, Юрий Жирков не первый раз просит поклонников российского футбола поддержать команду. Тем более, что она впервые за последние 12 лет смогла пробиться на мундиаль.

Юрий Жирков, полузащитник сборной России:

Просто попрошу верить в команду и поддерживать нас. Это очень важно, особенно на таком турнире. Мы готовы отдать все силы, чтобы доставить радость как своим родным и близким, так и всем российским болельщикам. И не хотим слышать с трибун поток негатива при любом неудачном действии, как это было в Польше, в матче с Грецией. Там, по-моему, большинство россиян нас не поддерживало, а, наоборот, ждало нашей неудачи. Может, мы действовали не лучшим образом, но в таких ситуациях поклонники других сборных наоборот стараются подбодрить своих, погнать их вперед, добавить сил. А у нас слышишь только, какой ты чудак на букву «м»...

Сейчас эти пожелания особенно актуальны.

Следите за чемпионатом мира по футболу с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!