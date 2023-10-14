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Белорус Илья Усов стал автором первого гола в сезоне АХЛ

14 октября 2023 09:57
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Минувшей ночью в АХЛ стартовал регулярный чемпионат нового сезона. ﻿В расположении команд лиги находятся семь белорусов. И уже есть первые приятные результаты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Усов стал автором первого гола в сезоне АХЛ-1

«Сиракьюз», за который выступает наш Илья Усов, в гостях победил «Ютику» в овертайме – 4:3. Отечественный нападающий отметился двумя баллами. Именно он стал автором первого гола в сезоне АХЛ. Кроме того, форвард ассистировал при еще одном взятии ворот. Он исполнил в матче три броска и завершил встречу с показателем полезности -1.

# Хоккей # Илья Усов # Фотофакт

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