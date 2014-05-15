Национальную сборную по муай-тай 14 мая чествовали в Национальном олимпийском комитете

Новости Беларуси. Национальную сборную по муай-тай 14 мая чествовали в НОКе. На чемпионате мира, который недавно завершился в Малайзии, мужская часть дружины с четырьмя золотыми медалями заняла второе общекомандное место. А юниоры и вовсе сотворили сенсацию, став первыми.

Так сразу и не скажешь, что все эти люди спортсмены. И не просто спортсмены, а чемпионы мира. Хотя об успешном выступлении лучше всего говорят их лица. И вовсе не улыбки, а отсутствие шрамов, фингалов и рассечений. Ведь чем больше боец пропустил ударов, тем меньше у него шансов на победу.

Белорусы домой вернулись целыми и невредимыми и с ворохом наград.

У мужчин на чемпионате мира по тайскому боксу не знали равных Дмитрий Валент, Денис Гончаренок, Алексей Кудин и Андрей Кулебин. Последний, к слову, получил приз как лучший боец турнира.

Также в активе парней – два «серебра» и три «бронзы». И второе общекомандное место.

Дмитрий Пясецкий, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

В этот раз сборная по-настоящему здорово выступила, это феерическое выступление, потому что мы обогнали команды и России, и Украины, которые являются нашими извечными противниками в борьбе за медали. Наша команда несоизмерима по размерам с командами России, Украины, Швеции, Турции. Нас гораздо меньше. Тем не менее мы привезли такой результат.

Здорово выступило и подрастающее поколение. В честь юниоров восемь раз звучал белорусский гимн. И как закономерный итог – первое место в команде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Пясецкий, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Это значит, что кто-то есть сзади, кто будет подталкивать взрослых, есть реальная смена. Это очень здорово, радует нас.

Про нашу сборную смело можно сказать: что ни личность, то легенда. К примеру, Мария Белуш после рождения двух детей возобновила карьеру. И пусть двукратной чемпионке мира завоевать третий титул пока не удалось, главное, она снова в строю. Как, впрочем, и другие файтэры.

Так что можно не сомневаться: новые победы и титулы не заставят себя ждать.