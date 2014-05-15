7:2. Россия-Казахстан 14 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции. Видео голов!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия-Казахстан» в Твиттере! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
В 20.45 встретятся Россия и Казахстан.
Совсем немного осталось до выхода команд. Ждём продолжения хоккейного вечера!
Есть старт! Понеслась игра.
По сравнению с предыдущими матчами россиян, непривычно пусто на табло: 8 минут позади, а счёт ещё не открыт.
Штурмуют ворота Казахстана россияне, но в штангу попадает шайба.
Разбивают нос 69-му номеру россиян, Бурмистрову, и на штраф отправляется игрок Казахстана.
Гоооол!! Воспользовались россияне большинством на льду, Плотников открывает счёт.
Расстреливают ворота Казахстана россияне, но стеной стоит голкипер.
Появился шанс у казахстанцев сравнять счёт в поединке: в большинстве играют они.
Звучит сирена. 1-ый период позади, россияне ведут: 1-0.
Немного другой игры и результативности ожидали болельщики от россиян. Надеемся, что интереснее пойдёт поединок.
На льду хоккеисты, стартовал 2-ой период.
Активнее заиграли казахстанцы. 1-0 - не такое уже большое преимущество россиян.
Гооооол!! Вновь реализовывают большинство россияне, 2-0.
Егор Яковлев стал автором 2-ой шайбы.
Гооооол!! 3-0 делают россияне.
Данис Зарипов забивает 3-ю шайбу в этом поединке. Заметно оживились трибуны.
Меньше половины периода позади, а в воротах Казахстана уже побывали 2 шайбы.
Даже не выбираются из зоны противника россияне: явно не устроил их счёт после 1-го периода.
Гоооол! 4-0, Россия впереди.
Николай Кулёмин делает отрыв россиян ещё более недосягаемым. Уже больше похож счёт на табло на тот, что мы видели ранее.
Пытаются атаковать казахстанцы, но всё мимо.
Последняя минута 2-го периода. В большинстве играют казахстанцы.
Закончен 2-ой период. Явно прибавили россияне, сразу изменились цифры на табло: 4-0.
Статистика: 4 минуты штрафа отсидели россияне, 6 на счету у казахстанцев.
На льду россияне и казахстанцы. 3-ий период!
Атакуют казахстанцы в большинстве: сравнять счёт им будет трудно, но счёт размочить хочется.
Гоооол! 5-0 делает счёт Тихонов. Впереди Россия.
В большинстве играют россияне: Васильченко отправляется на скамейку.
Гооооол!! Казахстан размочил счёт в поединке!!
Не слишком изменил этот гол ситуацию, но ушли от баранки казахстанцы: 5-1. Михаил Паньшин сегодня герой команды.
Литвиненко отправляется на малый штраф, в большинстве россияне
Стычка у ворот Казахстана, но в игре шайба.
Гоооол!! Ещё одну шайбу забивает Казахстан!
Андрей Спиридонов забивает 2-ой гол Казахстана в этом матче.
2-ое дыхание открылось у сборной Казахстана: куда активнее заиграли они.
В большинстве доигрывают встречу россияне.
Гооооол! 6-2 делают счёт россияне.
Евгений Дадонов забивает в концовке поединка.
Гоооол! 7-2, не уходят со льда так просто россияне.
Александр Бурмистров забивает последнюю шайбу в этом матче. 40 секунд ему на это понадобилось.
4 минуты штрафа отсидели россияне против 12-ти у казахстанцев. 7-2 на табло.
Поздравляем команду России! Спасибо и вам, что были с нами! Красивого вам хоккея!
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