7:2. Россия-Казахстан 14 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции. Видео голов!

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия-Казахстан» в Твиттере! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

В 20.45 встретятся Россия и Казахстан.

Совсем немного осталось до выхода команд. Ждём продолжения хоккейного вечера!

Есть старт! Понеслась игра.

По сравнению с предыдущими матчами россиян, непривычно пусто на табло: 8 минут позади, а счёт ещё не открыт.

Штурмуют ворота Казахстана россияне, но в штангу попадает шайба.

Разбивают нос 69-му номеру россиян, Бурмистрову, и на штраф отправляется игрок Казахстана.

Гоооол!! Воспользовались россияне большинством на льду, Плотников открывает счёт.

Расстреливают ворота Казахстана россияне, но стеной стоит голкипер.

Появился шанс у казахстанцев сравнять счёт в поединке: в большинстве играют они.

Звучит сирена. 1-ый период позади, россияне ведут: 1-0.

Немного другой игры и результативности ожидали болельщики от россиян. Надеемся, что интереснее пойдёт поединок.

На льду хоккеисты, стартовал 2-ой период.

Активнее заиграли казахстанцы. 1-0 - не такое уже большое преимущество россиян.

Гооооол!! Вновь реализовывают большинство россияне, 2-0.

Егор Яковлев стал автором 2-ой шайбы.

Гооооол!! 3-0 делают россияне.

Данис Зарипов забивает 3-ю шайбу в этом поединке. Заметно оживились трибуны.

Меньше половины периода позади, а в воротах Казахстана уже побывали 2 шайбы.

Даже не выбираются из зоны противника россияне: явно не устроил их счёт после 1-го периода.

Гоооол! 4-0, Россия впереди.

Николай Кулёмин делает отрыв россиян ещё более недосягаемым. Уже больше похож счёт на табло на тот, что мы видели ранее.

Пытаются атаковать казахстанцы, но всё мимо.

Последняя минута 2-го периода. В большинстве играют казахстанцы.

Закончен 2-ой период. Явно прибавили россияне, сразу изменились цифры на табло: 4-0.

Статистика: 4 минуты штрафа отсидели россияне, 6 на счету у казахстанцев.

На льду россияне и казахстанцы. 3-ий период!

Атакуют казахстанцы в большинстве: сравнять счёт им будет трудно, но счёт размочить хочется.

Гоооол! 5-0 делает счёт Тихонов. Впереди Россия.

В большинстве играют россияне: Васильченко отправляется на скамейку.

Гооооол!! Казахстан размочил счёт в поединке!!

Не слишком изменил этот гол ситуацию, но ушли от баранки казахстанцы: 5-1. Михаил Паньшин сегодня герой команды.

Литвиненко отправляется на малый штраф, в большинстве россияне

Стычка у ворот Казахстана, но в игре шайба.

Гоооол!! Ещё одну шайбу забивает Казахстан!

Андрей Спиридонов забивает 2-ой гол Казахстана в этом матче.

2-ое дыхание открылось у сборной Казахстана: куда активнее заиграли они.

В большинстве доигрывают встречу россияне.

Гооооол! 6-2 делают счёт россияне.

Евгений Дадонов забивает в концовке поединка.

Гоооол! 7-2, не уходят со льда так просто россияне.

Александр Бурмистров забивает последнюю шайбу в этом матче. 40 секунд ему на это понадобилось.

4 минуты штрафа отсидели россияне против 12-ти у казахстанцев. 7-2 на табло.

Поздравляем команду России! Спасибо и вам, что были с нами! Красивого вам хоккея!

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