Прямой эфир

Минское «Динамо» на выезде проиграло магнитогорскому «Металлургу»

26 сентября 2022 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в очередном матче КХЛ не смогли на выезде одолеть магнитогорский «Металлург». «Зубры» уступили – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Сталевары» в статусе лидера Восточной конференции одержали седьмую победу подряд.

Минское «Динамо» на выезде проиграло магнитогорскому «Металлургу»-1

«Магнитка» начала с места в карьер. Уже на 4-й минуте первого периода хозяева обозначили свои победные притязания – отличился Филипп Майе. Коростелев и Чибисов во второй 20-минутке упрочили позиции «Металлурга». В третьем периоде гости сократили отставание усилиями Райана Спунера – 3:1. На исходе игры белорусская команда сняла вратаря, но в итоге получила шайбу в свои ворота.

«Металлург» одержал победу со счетом 4:1.

# Хоккей Беларуси # Филипп Майе # Райан Спунер # Никита Коростелев # Андрей Чибисов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них
26 сентября 2022 14:57

Георгий Кондратьев о матче со словаками: что могли, всё на поле оставили, вы же видите, какие ребята у них

В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию
26 сентября 2022 13:10

В Минске завершился чемпионат Беларуси по фехтованию

ЧБ по хоккею. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилёв»
26 сентября 2022 12:04

ЧБ по хоккею. «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл «Могилёв»