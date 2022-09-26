Минское «Динамо» на выезде проиграло магнитогорскому «Металлургу»

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в очередном матче КХЛ не смогли на выезде одолеть магнитогорский «Металлург». «Зубры» уступили – 1:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Сталевары» в статусе лидера Восточной конференции одержали седьмую победу подряд.

«Магнитка» начала с места в карьер. Уже на 4-й минуте первого периода хозяева обозначили свои победные притязания – отличился Филипп Майе. Коростелев и Чибисов во второй 20-минутке упрочили позиции «Металлурга». В третьем периоде гости сократили отставание усилиями Райана Спунера – 3:1. На исходе игры белорусская команда сняла вратаря, но в итоге получила шайбу в свои ворота.