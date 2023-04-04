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Саснович проиграла поединок первого круга в Чарльстоне

04 апреля 2023 20:12
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Александра Саснович наконец сыграла матч первого круга теннисного турнира категории 500 в Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот поединок растянулся на два дня.

Саснович проиграла поединок первого круга в Чарльстоне-1

Накануне в ход матча вмешалась погода. Игру с американкой Софьей Кенин прервали из-за дождя. Первый сет выиграла американская теннисистка – 6:1, во второй партии взяла верх белоруска – 7:6. В третьей Александра уступала – 0:3. И в этот момент наступила вынужденная пауза. В итоге 4 апреля игра возобновилась, но, к сожалению, перерыв не пошел белоруске на пользу. Саснович проиграла поединок со счетом 1:6, 7:6, 1:6.

# Теннис # Александра Саснович # София Кенин # Фотофакт

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