«Будем готовиться дальше». В НОК поздравили спортсменов, отличившихся на старте «Дети Азии»

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялось чествование спортсменов, особенно отличившихся на играх «Дети Азии», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На международном турнире, напомним, белорусы завоевали 11 наград. Единственной чемпионкой стала представительница конькобежного спорта Полина Сивец. Она выиграла дистанцию 3 000 метров. Также в активе спортсменки два серебра – на полуторакилометрах и в масс-старте.

Полина Сивец, победительница турнира «Дети Азии» (конькобежный спорт):

Я полностью никогда не бываю довольна, я знаю, что это не мой максимум и стремлюсь, конечно, к лучшему. Знаю, какие мои ошибки. И пытаюсь их исправлять.

Лариса Казакевич, тренер-преподаватель ГЦОР по ледовым видам спорта:

Будем готовиться дальше. Впереди ждут соревнования. Будем надеяться, что еще будут такие соревнования, чтобы опять там выступить и посоревноваться со сверстниками из других стран.