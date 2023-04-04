В Бресте стартовал открытый ЧБ по плаванию. Результаты первого дня соревнований

Первый же соревновательный день выдался насыщенным. Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд на дистанции 200 метров на спине. Причем это третий результат сезона в мире. Илья Шиманович подтвердил свой класс, победив на дистанции 200 метров брассом. Его преимущество над ближайшим преследователем составило почти 8 секунд.

Андрей Липницкий, главный тренер национальной сборной по плаванию:

Это у нас первый старт и сразу очень важный в зимне-весеннем периоде. Открываем сезон этого года. Все лидеры принимают участие в нынешних соревнованиях, все находятся в хорошей спортивной форме. В частности, результат Анастасии Шкурдай – спортсменка показала результат, превышающий норматив для отбора на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира по плаванью 2023 года.