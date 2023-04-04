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В Бресте стартовал открытый ЧБ по плаванию. Результаты первого дня соревнований

04 апреля 2023 20:00
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал открытый чемпионат страны по плаванию. В 50-метровом бассейне за награды борются 310 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте стартовал открытый ЧБ по плаванию. Результаты первого дня соревнований-1

Первый же соревновательный день выдался насыщенным. Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд на дистанции 200 метров на спине. Причем это третий результат сезона в мире. Илья Шиманович подтвердил свой класс, победив на дистанции 200 метров брассом. Его преимущество над ближайшим преследователем составило почти 8 секунд.

В Бресте стартовал открытый ЧБ по плаванию. Результаты первого дня соревнований-4

Андрей Липницкий, главный тренер национальной сборной по плаванию:
Это у нас первый старт и сразу очень важный в зимне-весеннем периоде. Открываем сезон этого года. Все лидеры принимают участие в нынешних соревнованиях, все находятся в хорошей спортивной форме. В частности, результат Анастасии Шкурдай – спортсменка показала результат, превышающий норматив для отбора на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира по плаванью 2023 года.

В Бресте стартовал открытый ЧБ по плаванию. Результаты первого дня соревнований-7

4 апреля соревнования продолжатся. В программе две сессии: утренняя и вечерняя.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Андрей Липницкий # Илья Шиманович # Фотофакт

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