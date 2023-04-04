Велоспорт. Терех и Киптикова завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка России

В Адыгее прошла женская индивидуальная гонка на время на 26 километров. Она проводилась в рамках третьего этапа Кубка России по велоспорту на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Адыгее прошла женская индивидуальная гонка на время на 26 километров. Она проводилась в рамках третьего этапа Кубка России по велоспорту на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам гонки на пьедестал поднялись две белоруски. Анна Терех стала серебряным, а Анастасия Киптикова бронзовым призером. Победу одержала представительница Иркутской области Дарья Бунеева. Напомним, накануне девушки преодолели дистанцию 88 километров в групповой дисциплине.
Таким образом по итогам четырех дней соревнований в общем зачете победу праздновала наша Анна Терех, еще одна белоруска Анастасия Киптикова завоевала бронзу.