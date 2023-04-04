Прямой эфир

Велоспорт. Терех и Киптикова завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка России

04 апреля 2023 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Адыгее прошла женская индивидуальная гонка на время на 26 километров. Она проводилась в рамках третьего этапа Кубка России по велоспорту на шоссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт. Терех и Киптикова завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка России-1

По итогам гонки на пьедестал поднялись две белоруски. Анна Терех стала серебряным, а Анастасия Киптикова бронзовым призером. Победу одержала представительница Иркутской области Дарья Бунеева. Напомним, накануне девушки преодолели дистанцию 88 километров в групповой дисциплине.

Таким образом по итогам четырех дней соревнований в общем зачете победу праздновала наша Анна Терех, еще одна белоруска Анастасия Киптикова завоевала бронзу.

# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусских борцов допустили к участию в международных стартах
04 апреля 2023 19:55

Белорусских борцов допустили к участию в международных стартах

Теннис. Матч Саснович из-за погоды прервали на самом интересном моменте и перенесли
04 апреля 2023 13:04

Теннис. Матч Саснович из-за погоды прервали на самом интересном моменте и перенесли

«Будем готовиться дальше». В НОК поздравили спортсменов, отличившихся на старте «Дети Азии»
04 апреля 2023 11:59

«Будем готовиться дальше». В НОК поздравили спортсменов, отличившихся на старте «Дети Азии»