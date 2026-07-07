Новости по тегу #Настольный теннис

Нашу страну представят 10 ребят в возрастной категории до 19 лет и 8 ребят – в младшей группе, до 15 лет.
Первенство Европы по настольному теннису до 15 и 19 лет примет Португалия. Белорусы отправятся на континентальный форум солидным составом.
Решение вступит в силу 28 июля.
Первыми в борьбу за награды вступили представители настольного тенниса.
В соревнованиях участвовали те, кто делает первые шаги в этом виде спорта.
Данный старт является последним этапом отбора на чемпионат Европы среди ветеранов, который примет Сербия в конце мая.
На протяжении четырех дней сильнейших определяют 16 команд – 8 мужских и 8 женских. Конкуренцию нашим спортсменам составляют россияне.
Награды оспорят в личном, парном и смешанном разрядах.
Он направлен на социализацию детей с особенностями психофизического развития через занятия большим и настольным теннисом.
Сегодня настольным теннисом в спортивных школах Беларуси занимаются около 2 тысяч детей.
Участие принимают сильнейшие игроки Беларуси и России в возрасте до 21 года.
Турнир в Батуми стал для наших спортсменов первым за 2 года стартом под эгидой Международной федерации настольного тенниса.
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