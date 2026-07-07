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Новости по тегу #Настольный теннис

Белорусы выступят на чемпионате Европы по настольному теннису
07 июля 2026 20:15

Белорусы выступят на чемпионате Европы по настольному теннису

Белорусы готовятся к юниорскому и юношескому чемпионату Европы по настольному теннису
07 июля 2026 18:56

Белорусы готовятся к юниорскому и юношескому чемпионату Европы по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса восстановила в правах спортсменов из Беларуси
18 июня 2026 18:45

Международная федерация настольного тенниса восстановила в правах спортсменов из Беларуси

Белорусские спортсмены стали завоевали первые медали III Игр стран СНГ
27 сентября 2025 18:42

Белорусские спортсмены стали завоевали первые медали III Игр стран СНГ

Республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд» завершился в Могилёве
23 мая 2025 18:51

Республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд» завершился в Могилёве

В спорткомплексе «Раубичи» проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов
02 мая 2025 18:48

В спорткомплексе «Раубичи» проходит открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису среди ветеранов

Борьба за выход в финал. В Минске проходит командный чемпионат Беларуси по настольному теннису
04 апреля 2025 20:11

Борьба за выход в финал. В Минске проходит командный чемпионат Беларуси по настольному теннису

Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
19 марта 2025 20:17

Личный чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

«Рождественская история» – в Минске успешно реализуется уникальный социальный проект
15 марта 2025 12:25

«Рождественская история» – в Минске успешно реализуется уникальный социальный проект

Могилёв принимает республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд»
17 декабря 2024 20:15

Могилёв принимает республиканский турнир по настольному теннису «Кубок надежд»

В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису
04 октября 2024 20:11

В Минске стартовал Открытый республиканский турнир по настольному теннису

Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису
30 сентября 2024 14:16

Белорусы вошли в число лучших игроков международного турнира по настольному теннису