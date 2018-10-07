Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

В Лас-Вегасе ночью 7 октября состоялся один из самых ожидаемых боев 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор оспаривали чемпионский пояс в легком весе турнира UFC.
Нурмагомедов держал весь поединок под своим контролем. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Хабиб повалил Конора и удушающим приемом заставил соперника сдаться.
Таким образом, российский спортсмен смог защитить свой чемпионский титул в легкой весовой категории.
С блестящей победой российского спортсмена, а также его отца и по совместительству тренера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси внимательно следили и радовались этому успеху.
Хабиб Нурмагомедов, победитель турнира UFC 229 в легкой весовой категории:
Я хотел сказать вот что. Пресса изменила ММА. Смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу говорить плохо о своих соперниках, про их отцов и религию. Для меня это важно. Я говорил, что изменю всё 6 октября, и я это сделал.
Победа над Макгрегором стала для Нурмагомедова 11-й в UFC. Всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств. И во всех боях победу праздновал Хабиб Нурмагомедов.
Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче