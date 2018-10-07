Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

В Лас-Вегасе ночью 7 октября состоялся один из самых ожидаемых боев 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор оспаривали чемпионский пояс в легком весе турнира UFC. Нурмагомедов держал весь поединок под своим контролем. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Хабиб повалил Конора и удушающим приемом заставил соперника сдаться. Таким образом, российский спортсмен смог защитить свой чемпионский титул в легкой весовой категории.

С блестящей победой российского спортсмена, а также его отца и по совместительству тренера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси внимательно следили и радовались этому успеху.