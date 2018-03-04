«Постоянно бегать, прыгать, заводить себя». Чемпионка Беларуси по настольному теннису поделилась секретом успеха

Новости Беларуси. Нешуточные страсти разгорались 3 марта на чемпионате Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий день соревнований начался с финалов в парном разряде, где Маргарита Балтушите и Екатерина Боровок одолели пару Богданова-Триголос, а дуэт Шамрук-Ханин оказались сильнее Платонова и Барболина. Каждый, кто наблюдал за турниром воочию, подтвердит, что самым мощным по накалу страстей получился одиночный женский финал. Опытнейшая Виктория Павлович и амбициозная 17-летняя Маргарита Балтушите провели у стола практически час: каждый балл спортсменки отвоевывали с боем. И если высочайший уровень игры Павлович никого не удивил, то напористость и железные нервы Балтушите впечатлили многих. Предсказать итог матча было невозможно – от партии к партии девушки шли вровень. Но последнее слово за собой оставила Маргарита.

Маргарита Балтушите, чемпионка Беларуси в одиночном и парном разрядах:

Просто я в каждой партии вела. Вела, может, в 3-4 очка, и мне не хватало ее дожать. Я останавливалась, а Виктория, наоборот, начинала на меня собираться. Получалось, что концовку я проигрывала. Я дала себе задачу не останавливаться: постоянно бегать, прыгать, заводить себя. Не важно, веду я или проигрываю – играть до последнего.

После окончания финального матча эмоции переполняли всех: спортсменов, тренеров и зрителей. Но один болельщик на трибунах испытал чувств намного больше, чем остальные.

Витаутас Балтушис, отец Маргариты Батлтушите:

Ну конечно я чувствую положительные эмоции! На этом турнире, я так вижу, только Маргарита могла дать бой кому-то. Наконец-то это свершилось. Мы очень шли к этому, но мы все-таки дошли.