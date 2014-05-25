Чемпионат мира по хоккею в Минске. Россия – Финляндия 5:2. Пресс-конференция тренеров команд

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершен. Убедительную победу в финале одержала сборная России. Повержена оказалась финская дружина (5:2). По окончании поединка главный тренер сборной Финляндии Эркка Вэстерлунд и помощник главного тренера сборной России Харийс Витолинс ответили на вопросы журналистов.

Эркка Вэстерлунд, главный тренер сборной Швеции по хоккею:

Мои поздравления сборной России. Там собраны отличные игроки, хорошая, сильная команда. Она может выиграть матч даже из скамейки оштрафованных игроков.

Что вы думаете по поводу того, что Олег Знарок был после сирены на льду, общался с командой?

Эркка Вэстерлунд:

Я не думаю о таких вещах. Я думаю о том, что происходит на льду.

Есть ли разница между сборной России в Сочи и сборной России в Минске?

Эркка Вэстерлунд:

Сложно ответить на этот вопрос. Сегодня Россия очень много времени получала для игры в большинстве, реализовывала свои моменты. И это был основной фактор победы. Хотя и мы имели шансы на победу.

Если ли разочарование от сегодняшнего судейства?

Эркка Вэстерлунд:

Без комментариев.

До матча вы говорили, что не видите в игре России системы. Сегодня увидели?

Эркка Вэстерлунд:

Сложно говорить о системе, когда есть игроки, способные на хоккейное творчество. Против таких всегда сложно играть.

Какие слова нашли для парней в раздевалке после матча?

Эркка Вэстерлунд:

Пока ничего не сказал. Но через 15 минут будет собрание, там я их поблагодарю.

Как оцените организацию турнира в Минске?

Эркка Вэстерлунд:

Со спортивной точки зрения, турнир получился сильный, потому что были лидеры мирового хоккея, игры получились равные.

А если говорить об организации, то все сделано на высшем уровне: транспорт, отели. Все условия созданы. И, конечно, гостеприимство – отличительная черта этого чемпионата мира.

Это ваш последний матч в качестве главного тренера сборной Финляндии. Подведите итоги проведенного на этом посту времени.

Эркка Вэстерлунд:

Я получил наслаждение от работы, в течение сезона у меня в распоряжении всегда были замечательные хоккеисты. Благодарю их, Финскую хоккейную ассоциацию за то, что позволили мне руководить командой.

Харийс Витолинш, тренер сборной России по хоккею:

Для меня эта игра была как снег на голову. И, конечно, ощущал волнение.

Сегодня получился зрелищный матч. Если до этого, в прошлых матчах, финны действовали пассивно, то сегодня они уже с первых минут начали активничать. Но хорошо, что мы готовы были к этому. И сегодня на льду встретились две равные команды. Финны очень достойно играли сегодня. Рад, что ребята выстояли в многочисленных стычках и вернулись в игру после счета 1:2 не в нашу пользу. Всех с победой.

Как осуществлялась связь с Олегом Знарком?

Харийс Витолинш:

Он связывался с помощниками. В перерывах переговаривались на улице, думали, что улучшить, что исправить. Все время были на связи. Также осуществлялась связь по рации во время игры.

Лично вам сильно не хватало Знарка?

Харийс Витолинш:

Для меня сегодня все было новое, ведь до этого смотрел на тактические моменты, старался что-то в них изменить. А сейчас больше сконцентрировался на смены, на другие нюансы. В этом смысле было тяжело с первого раза.

Вы сегодня дебютировали в качестве главного тренера и сразу завоевали «золото». Как относитесь к этому?

Харийс Витолинш:

Конечно, приятно, но мы работаем всегда вместе. Все знают, что делать в той или иной ситуации. И сегодня никаких новшеств не вносили. Нужно было просто все это выдержать.

За первые три игры минуты произошло три стычки.

Харийс Витолинш:

В той ситуации финны больше лезли, наши ребята просто защищали ворота. Видно было, что финны настроены серьезно, хотели нас выбить из колеи. Но потом была установлена дисциплина, чтобы не удалялись в таких ситуациях. Но одновременно не нужно было давать себя в обиду.

Был трудный период, когда финны вышли вперед. Что вы изменили?

Харийс Витолинш:

Мы тогда потеряли активность перед воротами. Но потом Саша Овечкин забил гол. А это как раз то, что мы требуем от нападающих: чтобы один всегда был перед воротами. И, согласитесь, мы давно не видели таких голов Овечкина, когда он забивал, находясь перед воротами.

Что ощущаете сейчас в свете триумфа?

Харийс Витолинш:

Сначала была нервозность, потом – опустошение. Сейчас просто очень хорошее настроение.

Владимир Путин заходил в раздевалку?

Харийс Витолинш:

Да, сразу после игры.

Насколько неожиданным для вас был этот визит?

Харийс Витолинш:

Мы знали, что он приедет. И для нас очень почетно, что он нашел время. Нам это помогло. Ребята восприняли визит президента очень серьезно. И сегодня мы показали, что можем играть и выигрывать.

Сегодня на финале вся арена была в буквальном смысле русской.

Харийс Витолинш:

Да не только сегодня. На протяжении всего турнира. И мы себя здесь чувствовали как дома.